Está na hora de lavar a sua esfregona. Veja como fazê-lo

Convém trocar de esfregona com alguma frequência, é verdade. Contudo, é também um passo importante limpá-la de vez em quando. Irá fazer com que dure mais, mas também evitar que limpe o chão com algo que está cheio de sujidade e bactérias.

O 'website' HouseDigest revela alguns truques para lavar a cabeça da esfregona. Se for daquelas que sai, nada tema em colocá-la no interior da máquina de lavar. Um ciclo normal com o detergente comum é suficiente. Depois, pode secá-la ao ar e não na máquina de secar. Se sentir que está com um mau odor, mergulhe a cabeça da esfregona numa mistura de vinagre e água durante cerca de uma hora. É o suficiente para matar os germes e bactérias, bem como eliminar os odores que possam persistir. Deve certificar-se que fica bem seca antes de guardar, uma vez que pode ganhar bolor e até mofo.

