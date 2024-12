Pode limpar a banheira com detergente da roupa. Sabia?

Sim, leu bem. Consegue deixar a banheira a brilhar com detergente da roupa. Porquê? Segundo os especialistas da Better Homes and Garden, explicam que isto pode resultar porque o detergente tem "ingredientes para remover sujidades de base biológica, como o suor ou a pele morta".

Quer experimentar? É mesmo simples. Só tem de diluir o detergente da roupa em água. Depois, molhe uma esponja nesta mistura e esfregue a banheira até ficar satisfeito. Mas, claro, os especialistas alertam que apenas deve usar o detergente da roupa em situações excecionais.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.