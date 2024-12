Fundo da sanita imundo? Com este truque, isso nunca mais vai acontecer

As manchas no fundo da sanita podem ser um problema incómodo, bem sabemos. Felizmente, é possível resolver este drama doméstico de forma simples com uma solução caseira, como informa o Informe Brasil, que partilhou um truque que se destaca pela simplicidade.

O primeiro passo é despejar 1/2 xícara de bicarbonato de sódio na sanita. De seguida, adicione uma xícara de vinagre branco e verá que a mistura irá começar a borbulhar. Deixe-a atuar durante cerca de 30 minutos. Depois, junte 1/2 xícara de leite de rosas para desinfetar e perfumar a sanita. Esfregue bem e, por fim, basta puxar o autoclismo. Resultado? Uma sanita realmente higienizada, sem quaisquer manchas.

