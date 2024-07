Está na hora de limpar o colchão? Siga estes passos

É importante limpar o colchão com alguma regularidade e para o fazer não precisa de muitas coisas. Mais especificamente, Vera Peterson da Molly Maid, empresa de limpezas domésticas, citada no site de Martha Stewart, aconselha que use apenas um aspirador, um detergente da loiça suave e bicarbonato de sódio. Quer experimentar?

Como limpar um colchão em seis passos: Retire todos os lençóis, cobertores e almofadas; Leve o colchão para o exterior e coloque-o ao sol porque os raios ultravioletas ajudam a 'matar' bactérias nocivas, diz a especialista; Utilize o aspirador para eliminar quaisquer detritos visíveis; Polvilhe o colchão com bicarbonato de sódio e deixe-o repousar durante pelo menos 20 minutos; Tem de aspirar novamente o colchão; Utilize uma esponja húmida e um detergente suave para limpar generosamente o colchão;

