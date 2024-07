Quer manter as formigas longe da cozinha? Tem a solução na casa de banho

Durante os meses mais quentes, as formigas tornam-se um problema mais comum, e muito incómodo, na maioria das casas. Existem múltiplas alternativas aos produtos cheios de químicos e que ajudam a mantê-las afastadas.

Quer um exemplo? Nicole Carpenter, o presidente do serviço de prevenção de pragas Black Pest, citado no BestLife, aconselha que use pó de talco.

"Pó de talco absorve eficazmente a humidade, fazendo com que as formigas desidratem e morram", afirma o especialista.

Explica ainda que a textura deste produto tão utilizado pode fazer com que seja difícil para "as formigas atravessarem a área, dificultando a sua deslocação e o acesso às fontes de alimento".

Por isso, aconselha que espalhe pó de talco em todos os pontos de entrada.