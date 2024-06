Bem sabemos que limpar o frigorífico não é tarefa fácil, mas de nada serve continuar a adiar esse pequeno pesadelo doméstico. Segundo o Informe Brasil, existe um truque que tem tanto de fabuloso como de insólito que pode ajudá-lo. Basta coloque uma esponja com sal no frigorífico.

De acordo com esta publicação, vai ajudar a manter a comida fresca por mais tempo. Além disso, este método elimina os maus odores, graças ao poder de absorção do sal.

Mas existem muitos outros truques. Um deles consiste em limpar este eletrodoméstico com uma mezinha à base de vinagre diluído. Depois, limpe cada parte do frigorífico com a ajuda de um pano húmido. O Informe Brasil garante que os resultados são imediatos.