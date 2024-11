O fruto que ajuda a reduzir o risco de doenças do coração

Também chamado de 'tâmara da Índia', o tamarindo (tambarina) é muito mais do que um ingrediente saboroso. Amplamente utilizado na cozinha indiana e asiática, este fruto em forma de vagem e de sabor agridoce é uma verdadeira fonte de benefícios para a saúde, especialmente para o coração e olhos.

"O tamarindo tem desempenhado papéis fundamentais na medicina tradicional como medicamento anti-inflamatório e analgésico", começa por apontar a nutricionista Beatriz Fausto, em declarações ao Metrópoles. Refere também que "estudos recentes apontaram o extrato do fruto como um promissor tratamento antimicrobiano e antiviral".

Segundo a nutricionista, as sementes do tamarindo são ricas em compostos antioxidantes e os extratos das folhas contêm flavonoides (naringenina, epicatequina, catequina e apigenina), polifenóis, betacaroteno e vitamina C. A polpa avermelhada do tamarindo é rica em vitaminas A e C, fibras, antioxidantes e minerais.

Apesar de rica em nutrientes, o tamarindo concentra uma enorme quantidade de calorias, pelo que o seu consumo deve ser moderado. O ideal são 30 gramas por dia.