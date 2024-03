Três exercícios rápidos para fazer de manhã e melhorar a postura

Muitos não sabem, ou esquecem, mas, com o tempo, uma má postura tem consequências como dores de costas e, em alguns casos, dores de cabeça e dificuldades respiratórias. Tony Nalda, um médico, citado no Mirror, explica que "as pessoas ignoram frequentemente o impacto profundo de simples alongamentos diários nas dores e na postura".

Por isso, o especialista aconselhou (e explicou como fazer) três exercícios simples capazes de ajudar a melhorar a postura, assim como a flexibilidade.

Primeiro recomenda uma posição de ioga, conhecida como 'child's pose'. Ajuda a "alongar suavemente a zona lombar e pode ajudar a aliviar as dores nas costas, no pescoço e a tensão muscular".

Para a fazer, "ajoelhe-se no chão com os dedos dos pés juntos e os joelhos afastados à largura da anca". Depois, sente-se "sobre os calcanhares e, logo a seguir, baixe lentamente a parte superior do corpo até ao chão".

"Estenda os braços à sua frente no chão, com as palmas das mãos viradas para baixo. Deixe a sua testa descansar suavemente no chão enquanto respira profundamente. Inspire profundamente o ar, enchendo a parte de trás da caixa torácica e a cintura. Mantenha-se assim ao longo de cinco minutos."

Depois, aconselha que faça a prancha, algo que facilmente consegue fazer em casa. De acordo com o médico, o exercício simples pode "ajudar a melhorar o alinhamento da coluna e a postura, assim como a fortalecer os músculos dos ombros e das costas".

Para a fazer o exercício, em segurança, "comece numa posição de flexão com as mãos directamente por baixo dos ombros. Mantenha os braços direitos e contraía os abdominais. Levante-se para os dedos dos pés, esticando as pernas totalmente para trás. O seu corpo deve formar uma linha reta da cabeça aos calcanhares. Mantenha a posição de prancha durante um minuto, mantendo as costas direitas."

Por último, o médico recomenda experimentar a pose da montanha, uma posição de ioga que "ajuda a postura e o alinhamento da coluna e fortalece as pernas". Quer experimentar? "Mantenha-se direito, com os dedos grandes dos pés a tocarem-se e os calcanhares ligeiramente afastados."

"Envolva os músculos das pernas, pressionando as coxas para trás. Mantenha os joelhos ligeiramente dobrados e baixe ligeiramente o cóccix. Puxe os ombros para baixo e junte-os atrás das costas. Relaxe os ombros, com os braços apoiados naturalmente ao lado do corpo e as palmas das mãos viradas para fora. Levante o peito e mantenha o queixo paralelo ao chão. Mantenha a posição durante 30 segundos."