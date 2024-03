Mudanças na alimentação que ajudam a perder os quilinhos a mais

Está farta da gordurinha acumulada na barriga e dos quilos a mais? Tem de fazer algumas mudanças no dia a dia, incluindo na alimentação, afirma Michael Mosley, médico e autor, citado no Mirror. Para ajudar, recomendou algumas, mas que fazem toda a diferença.

Por exemplo, o médico aconselha que comece a trocar as carnes gordas pelas magras, como a de peru, frango ou tofu. Têm poucas gorduras saturadas e são ricas em vitamina B12. Sugere ainda que encha o prato com vegetais saudáveis em vez de batatas.

Explica ainda que "uma dieta rica em proteínas magras tem muitos benefícios para a saúde: reduz a fome, baixa a pressão arterial, ajuda a controlar o peso, melhora a massa e a força muscular e reduz o risco de osteoporose".

Também elogiou (e muito) os frutos secos, como as amêndoas, os cajus, as avelãs e os pistácios. Porquê? Geralmente são "alimentos mais saudáveis", ajudam a emagrecer e são ricos em "gorduras boas", assim como em proteínas e fibras. Podem ajudar a reduzir o colesterol e são ótimos para a saúde do coração.

Para além disso, não obriga ninguém a remover o azeite da alimentação e, na realidade, aconselha-o porque ajuda a controlar a tensão arterial.

Por último, menciona os "vegetais sem amido", como brócolos, espinafres, couve-flor e pepinos, "uma opção mais saudável do que coisas como batatas". "Contêm uma série de vitaminas, minerais e outros nutrientes importantes, como os fitoquímicos, que ajudam a digestão, reduzem o colesterol e o risco de diabetes tipo 2."