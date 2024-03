É assim que deveria lavar os morangos antes de comê-los

Acaba por ser uma forma de prevenir algum tipo de problemas. Numa altura em que se fala do risco de hepatite A, esta pode ser uma maneira de consumi-los sem pensar nesta e noutras doenças.

Através de alimentos contaminados é possível apanhar hepatite A. "Comer alimentos manuseados por alguém com o vírus e que não lava bem as mãos" pode ser uma forma de ficar infectado, explica a Mayo Clinic. Por isso, é que se torna importante lavar bem a fruta, como é o caso dos morangos, que aparecem em força nesta época.

A Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutricional, aqui citada pelo agregador de blogues HuffPost, deixou algumas dicas para lavar os morangos.

São sugestões úteis para eliminar o risco de hepatite, como também outro tipo de problemas. Em primeiro lugar, explicam que não deve retirar as folhas nem lavá-los na torneira. A pressão da água pode acabar por danificá-los e alterar o sabor.

Assim, deve encher um recipiente com água morna e colocá-los no interior. Passe os dedos pelos morangos de forma suave. Não os deixe muito tempo no interior para não ganharem muita água.

Seque com a ajuda de um pano ou papel de cozinha. Referem que não deve colocá-los no frigorífico depois de lavados, pois acabam por deteriorar-se. Na água pode também juntar um pouco de vinagre. Se optar por esta solução, enxague novamente.