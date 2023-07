Adeus, cheiro a chulé. A solução para acabar com o suor nos pés

Na altura do verão, é provável que tenha mais suor na zona dos pés. Com isso, pode surgir também aquele cheiro incomodativo. Mesmo que ande de sapatos com meias finas, ou até de chinelos e sandálias, o resultado pode ser o mesmo. Ainda assim, há uma solução.

"O cheiro dos pés acontece porque quando o pé transpira, e está dentro de um sapato, acaba por absorver o suor. Dessa forma as bactérias começam a alimentar-se do suor", revela a podóloga Jacqueline Sutera ao 'website' Glam. O Chá preto ajuda a que fique com os pés menos suados e com cheiro a chulé. Tudo o que tem de fazer é mergulhar os pés no chá durante alguns minutos. Sim, isso mesmo. "Os taninos presentes fazem encolher temporariamente as zonas por onde o suor passa para que não produza e libere tanto. Isso também irá ajudar contra o odor", continua. Tudo o que precisa é ferver um litro de água e colocar dois sacos de chá preto no interior. Assim que a água estiver mais fria, transfira para um balde ou um recipiente onde possa colocar os pés. Deixe-os submersos, pelo menos, durante 10 minutos. Explica que pode fazer este banho nos pés uma vez por semana. Explica que pode juntar alguns sais de banho para ajudar a relaxar os músculos.

