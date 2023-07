Saiba porquê espetar palitos no limão antes de guardá-lo no frigorífico

Pode parecer estranho, mas colocar palitos no limão antes de guardá-lo no frigorífico será um truque que irá fazer para o resto da vida. A verdade é que fará com que poupe algum dinheiro, mas também com que evite o desperdício.

Segundo o 'website' Brazil Greece, esta é uma forma de fazer com que o limão dure mais tempo. Trata-se de uma fruta cítrica que perde a humidade natural rapidamente assim que é cortada. Desta forma, devem ser espetados palitos na zona que acabou de cortar, e não na casca. Assim, irá criar uma barreira que impede a perda de água. Isto fará com que o limão aguente mais tempo no frigorífico, do que se tivesse ficado apenas cortado ao meio, sem nenhuma protecção. Evita com que seque, mas também faz com que mantenha o aroma e o sabor por um período mais longo. Também irá fazer com que o limão fique menos exposto aos odores do frigorífico.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.