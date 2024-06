Está na altura de trocar a escova de dentes? Saiba quando fazê-lo

Não se lembra qual foi a última vez que trocou a sua escova de dentes? É bem possível que esteja na altura de comprar uma nova. Pode não estar a escovar os dentes de forma eficaz, o que aumenta o risco de vários problemas de saúde orais.

Segundo a American Dental Association, aqui citada pelo agregador de blogues HuffPost, a troca de escova de dentes deve ser feita a cada três ou quatro meses, não mais do que isso. A escova acaba por desgastar-se, perde eficácia e até acumula bactérias com o passar do tempo.

Uma escova de dentes com vários meses acaba por ter impacto na remoção da placa bacteriana e do tártaro. A troca poderá reduzir o risco de cáries ou gengivite.

Explicam ainda que é importante guardá-la em condições. Deve ficar sempre na posição vertical, com a cabeça para cima. Deve também ser mantida afastada de outras escovas para evitar a transmissão de bactérias.