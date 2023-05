O sal é o melhor aliado para manter a cor das tuas roupas

Existem detergentes que prometem manter as cores das peças durante as lavagens. Ainda assim, se não quiser gastar dinheiro a comprá-los, tem uma solução muito mais em conta em casa que evita que as roupas desbotem. Falamos do sal.

O 'website' Brazil Greece diz que esta é uma das utilizações que o sal pode ter em casa - além de temperar a comida, claro. Tudo o que precisa é de adicionar uma colher de sopa à água na parte final da lavagem no ciclo da máquina. Desta forma, consegue remover resíduos de sabão e amaciador, mas também evitar que as peças percam as cores. Pode ainda ser uma solução para remover manchas complicadas. Nesse caso, basta fazer uma pasta com sal e água e aplicar directamente nas nódoas. Depois, só de tem de a lavar normalmente. Também dentro de casa, o sal pode ser um aliado nas limpezas. Basta fazer uma mistura com duas colheres de sopa de sal, um litro de água e um copo de vinagre. Pode usar onde quiser, no chão ou até para limpar os vidros.

