Peças feitas com cimento ganham espaço na decoração

Como tornar o cimento, um material geralmente associado a construções pesadas, em algo leve e interessante para decoração? A artesã Lilian Correira fez vários experimentos até conseguir a resposta para esta questão.

Sem livro, sem curso, sem muitas referências, começou a fazer testes de erros e acertos. Dessa receita única nascem as peças da Criarte. Em objetos decorativos, o cimento funciona como matéria prima na criação de peças como itens utilitários, candeeiros e acessórios ornamentais que exibem funcionalidade e praticidade.

Quem vê as páginas do Facebook e Instagram cheio de leveza e beleza, nem imagina quanta transpiração há nos bastidores. Lilian desenha, põe as mãos na massa, cria detalhes, fotografa, até que cada objecto chegue à casa das pessoas.

Inquieta, a artesã vive experimentando. Das últimas aventuras nasceram itens que misturam outras técnicas, como a fotografia impressa. Se depender da Lilian, vem muito mais por aí, uma vez que quer trazer novas peças misturando cimento e resina.

Mas, frisa que trabalhar com resina é complicado. Isto por ser um produto difícil de se encontrar no mercado nacional e que quando é encontrado o preço não é acessível.

“Quanto ao cimento, não falta por aqui, mas há dificuldade em encontrar moldes para a produção das peças. Há um lugar num Platô onde consigo arranjar os moldes mas não há muita diversidade. Então tenho de comprar fora do país e isso leva-nos a um outro problema que é o das alfândegas”, relata.

Apesar desses desafios, se depender de Lilian novidades não hão de faltar.