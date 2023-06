O truque super simples para ficar com os bolos sempre fofinhos

Assim que tira um bolo do forno, parece que está tudo bem, mas uns minutos depois de arrefecer, não fica assim tão fofo quanto desejaria. Nada tema que existe um truque muito simples para que os bolos fiquem mais húmidos e macios, sem ter de adicionar nada à massa.

Segundo o 'website' The Kitchn, o truque está em usar película aderente. Assim que sai do forno, não deixe que arrefeça ao ar e embrulhe-o em película aderente. Pode retirar da forma para fazer este processo, mas não tem mal se ficar no interior.

O 'segredo' está em mantê-lo neste ambiente durante 15 minutos depois de o retirar do forno. O objectivo é manter a humidade e não deixar que saia logo assim que arrefeça.

Pode experimentar com qualquer bolo. É mais indicado para bolos mais secos, que não tenham cobertura, por exemplo. Passados os tais 15 minutos, pode cortar em fatias e verificar se estão mais húmidas e fofas.