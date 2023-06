​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, exposição, concurso musical e Campeonato de ginástica.

Sexta-feira

- Exposição “De Lixo ao luxo”, da artesã Sol Blak – Blak Art, na Praça 19 de Setembro, na ilha do Sal, das 10h00 às 18h00.

- Apresentação do single “Melodia Nha Morna” de Rhaya Monteiro, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Heber Pires e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Baile Pikapada - Boi D´Giradisco com Dj Letra e Dj Tokadianti, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Música ao vivo com o Nicla Souto, no Forte São José, Ilha do Maio, às 21h00.





Sábado

- 5ª Edição da Gala Badja “Ku nôs vôs”, no Polivalente de João Teves, em São Lourenço dos Órgãos, a partir das 13h00.

- Jazz Verde com Tiago Silva, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Música ao vivo com Lysandra Gomez e Banda, no Divin`Art Saberes e Sabores, em Santo Antão, às 21h00.

- Música ao vivo com Mindela Soares, Manuel de Candinho, Lulan e Bruno Lima, no Quintal da Música, às 21h00.

- Noite Especial com Dj Miquinhas, na Osteria N.3, na Praia, a partir das 22h00.

- Badjo Lembra Tempo 2.0, no Horace Silver Lounge, na ilha do Maio, às 22h30.





Domingo

- Música ao vivo com batucadeiras Flor de Esperança, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- III Campeonato de Ginástica Santiago Sul, no Gimno Desportivo Vavá Duarte, na Praia, às 15h00.

- Concurso Pequenos Cantores, no Centro de Artes e Cultura, na ilha da Boa Vista, às 00h00.