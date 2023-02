​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como oficina de dança, stand up comedy e música ao vivo.

Sexta-feira

- Oficina de dança e Expressão Africana, na Escola de Dança Nicole, na Praia, às 18h30.

- Stand up Comedy com o humorista Enrique Aguirre Alhinho e a sua convidada Etelvina Lopes, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Concerto musical com Mena de Pina, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.





Sábado

- Reativação da Tabanka no município do Tarrafal de Santiago, com palestra, workshop e manifestação da Tabanka, no Mercado Artesanato e Cultura, às 09h00.

- Exposição de comemoração dos seus 15 anos de carreira de artista plástico, Joaquim Semedo, na Câmara Municipal da Praia, às 18h00.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, Edson Brito, Palinh Vieira, Ejay e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Live Show com Yacine Rosa, no Poial Lounge, na Assomada, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com batucadeiras Mosinhos D´Interior, no Falucho Paradise Beach, no concelho de Santa Cruz, a partir das 13h00.