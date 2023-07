Pare de desperdiçar restos de champô. Também servem para isto

Muito provavelmente nem imagina o tanto que dá para fazer com restos de champô. Mas olhe que devia.

O portal Informe Brasil reuniu nove usos geniais. Fique a par e surpreenda-se:

1- Use os restos de champô para lavar peças delicadas de lã, ou roupa interior;

2- Despeje-os num dispensador e terá um sabonete;

3- Lave os seus pincéis de maquilhagem e pentes com os restos de champô;

4- Se lhe faltar creme de barbear, pode usar os restos do champô para fazer a barba;

5- Umas gotas e conseguirá lavar a loiça e o chão aí de casa;

6- Champô diluído e água morna também serve para limpar as cerdas das escovas de cabelo. Por fim, deixe-as secar muito bem ao ar livre;

7- Se pretender tingir roupas, o champô pode ser usado para prepará-las. Lave as peças com champô para remover resíduos de produtos e garantir uma absorção uniforme da cor;

8- O champô também pode ser utilizado para limpar os pincéis que usa para pintar. Dilua um pouco de champô em água morna e lave-os suavemente;

9- Para remover a sujidade e os resíduos acumulados em joias e bijuteria, pode usar champô. Esfregue suavemente as peças com uma escova macia embebida em champô diluído em água morna. Enxague bem e seque com um pano macio.