Como tratar as unhas amareladas

Ter as unhas amarelas pode ter vários significados. Seja devido a alguma infecção, à exposição a um tipo de produtos ou até com a idade, podem ser várias as causas. Qualquer que seja o motivo, não é um tom agradável de ver, mas existem formas de retirá-lo.

Segundo o 'website' Brazil Greece, conseguir clarear as unhas é simples. Uma sugestão junta limão. Só tem de esfregar esta fruta durante cinco minutos nas unhas e passar por água morna. Repita este processo duas vezes por semana. O bicarbonato de sódio é também um aliado. Misture com um pouco de água e aplique nas unhas. Esfregue com algum cuidado e passe também por água morna. Pasta de dentes é outra das soluções. Convém é que seja com algum produto branqueador. Coloque nas unhas e esfregue durante alguns minutos. Depois, passe por água. Por fim, os morangos são também uma ajuda que não se esperava neste caso. Segundo o ‘website’, as suas propriedades naturais ajudam a eliminar o tom amarelado das unhas. Só tem de passar uma pasta com esta fruta e aplicar nas unhas durante cinco a 10 minutos.

