Porto Novo: Site francês destaca qualidade do grogue produzido no Tarrafal de Monte Trigo e Ribeira da Cruz

O site francês “Excellencerhum.com” destacou esta semana a qualidade do grogue produzido nos vales do Tarrafal de Monte Trigo e Ribeira da Cruz, no município do Porto Novo, que tem sido exportado, desde 2018, para a França.

Este site especializado na promoção de rum no mundo destaca o facto de o grogue produzido em ambas as localidades, a partir de cana de açúcar, se posicionar entre os melhores na “família do rum” na África, dando ainda a conhecer o processo de fabrico desta aguardente, feita desde o século XVI.

O grogue produzido no Tarrafal de Monte Trigo e Ribeira da Cruz tem, desde os princípios de 2022, através da empresa Música & Grogue, com sede no Porto Novo, marcado presença em exposições mundiais

A Open Spirits, em Toulouse, e Rhum Fest, em Paris, são algumas das exposições internacionais em que o grogue do Tarrafal de Monte Trigo e da Ribeira da Cruz têm estado patentes, eventos em que participam perto de duas centenas de marcas de rum de mais de 40 países.

A empresa Música & Grogue, que tem uma casa de grogue no Porto Novo, exporta, desde 2018, o produto para a França, o que tem contribuído para que o produto seja conhecido no estrangeiro.

A presença deste produto nestas mostras internacionais representa, segundo o site desta empresa, “mais um passo” no sentido de internacionalização do grogue produzido no concelho do Porto Novo.