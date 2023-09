O álcool não é o único inimigo do fígado. Conheça outros vilões

Entre as várias funções do fígado, uma delas passa por filtrar o sangue e processar alguns dos nutrientes. O álcool é um dos 'inimigos' número do um deste órgão, mas não é o único. Existem outros factores que podem danificá-lo.

De forma a evitar doenças hepáticas, deve ter em conta a alimentação, por exemplo, bem como alguns hábitos diários. O ‘website’ Health revela outros factores que podem estar a fazer com que a saúde do seu fígado seja afectada. Obesidade;

Hepatite;

Doenças genéticas;

Doenças autoimunes

Certos medicamentos (como o paracetamol);

Fumar;

Bebidas açucaradas.

