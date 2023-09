​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. No interior da ilha de Santiago, um leque variado de actividades estão programadas entre esta sexta-feira e sábado, no quadro das comemorações da festa do Município de São Miguel. O Palácio da Cultura Ildo Lobo acolhe a abertura oficial da Recriação Histórica com “Espetáculo Folclórico Afro-Diáspora” no âmbito da comemoração dos 50 anos de independência da Guiné-Bissau.

Sexta-feira

- “Noite de Mornas” e “Festival de Batuque e Funaná" a ter lugar no Centro Histórico e Cultural do Porto da Calheta, pelas 20 horas com os artistas: Zé Rui de Pina, Ivandra Tavares, Betty Gonçalves, Rui de Betina, Djacy Silva, Lizy Nunes, Neida Tavares e Banda Fulgêncio Tavares

-Acoustic Moment com Josimar Pina Gonçalves ( Djossa) na Zeropoint Art, São Vicente .

- - Música ao vivo no Quintal da Música , na Praia, a partir das 21h00.

Sábado

-No âmbito da agenda cultural de comemoração dos 50 anos de independência da Guiné-Bissau, as Associações Cabaz di Terra, Fidjuz di Cabral e Associação dos Guineenses Residentes em Cabo Verde, em parceria com a Embaixada da Guiné-Bissau em Cabo Verde convidam para a abertura oficial da Recriação Histórica com “Espetáculo Folclórico Afro-Diáspora”, pelas 19h00, no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

-Festival de Batuque e Funaná no Centro Histórico e Cultural do Porto da Calheta e será em homenagem à saudosa Nha Mita Prera. O festival conta Tareza e seu grupo Tradison di Terra e ainda com a actuação dos Ferro Gaita | Tikai | Tabanka Ressa, Nildson Lila e Banda Pinta Manta | Dr Sakis | Dj Lass | Dj Tubaron Batucadeiras Herdeiros de Nha Mita Prera | Tradison de Terra, Fidjus di São Miguel | Fidjus di Varanda Ribeira de São Miguel, Batucadeira Di Kadjeta | Nha Joana | Rabenta Txabeta, Nova Esperança de Principal, Fidjus Di Principal, Mondon de Eugenio Lima | Herança Di nós Terra. Acontece.

-II Edicção da Feira Municipal de Artesanato e Delícias do Mar, acontece no quadro das comemorações da festa do município de São Miguel, interior da ilha de Santiago, assinalado a 29 de Setembro. A feira acontece no Centro Histórico e Cultural do Porto da Calheta.

- “Noite de Mornas” e “Festival de Batuque e Funaná" em Calheta, São Miguel.

- Primeira eliminatória da Vª Edição do Concurso de Vozes Instituições/Profissões, promovido pela Câmara Municipal do Tarrafal, através do Pelouro de Cultura, com o intuito de incentivar a cultura e o entretenimento. Acontece neste sábado, 23 de Setembro, a partir das 21h, no Mercado de Artesanato e Cultura, e conta com a participação de seis concorrentes.