​FIT CV - “Visão Zero Suicídio”: Vem aí um novo desafio em prol da saúde física e mental

Depois do sucesso do challenge 30 dias de “Visão Zero Suicídio”, no início de 2023, arranca no próximo dia 8 de Janeiro mais um desafio online do movimento FIT Cabo Verde que promove a Saúde mental através da actividade física.

"Acabar com todos os suicídios em Cabo Verde" é o grande objectivo do FIT Cabo Verde, um movimento que combina actividade física com a consciencialização da saúde mental. “Para melhorar a sua saúde mental, tem de melhorar a sua saúde física também. O nosso projecto é um projecto holístico”, explica o líder da iniciativa, Sebastian Kruse (mais conhecido por coach Sebastian). Abarca “todas as nuances relacionadas com a saúde”, corrobora a sua parceira Zanu Alves. É neste sentido que, que surge mais um Challenge online. Tal como aconteceu em 2023, a partir de dia 8 Janeiro e durante um mês, vídeos diários serão lançados, guiando os participantes em exercícios e conteúdos diversos. Espera-se que este challenge 2024 supere o sucesso do anterior, onde se criou uma grande comunidade, de cerca de mil participantes, que durante 30 dias aderiu activamente ao desafio – “o maior jamais criado em Cabo Verde”, de acordo com a organização - e à causa. O novo desafio conta já com o apoio de vários artistas e figuras locais que juntam a sua voz e corpo à luta contra a crise da saúde mental. Elly Paris, Hilar, Dieg, Fattu, Mohombi, AryBeatz, Raybeatz, Juliata, M.Delman, T-zer, Jéssica e Kailony são alguns dos artistas que já confirmaram a sua participação. Quem quiser participar no FIT Cabo Verde Challenge, pode inscrever-se gratuitamente na página fit-cv.com. Mais do que um desafio O Fit Cabo Verde e seu projecto “Visão Zero Suícidio” foram idealizados pelo coach Sebastian, treinador físico e da mentalidade positiva com vasta experiência internacional, e concretizado a duas mãos por este e pela influencer Zanu Alves, que traz para o fitness os seus conhecimento em biologia, área da sua formação académica. Por trás deste projecto, como explicam, está a constatação do alarmante número de suicídios em Cabo Verde. “Falamos de depressão, ansiedade e rankings preocupantes de suicídio, em todas as camadas, mas aumentando em proporção dentro da camada jovem. Algo está errado”, e isto não pode ser normalizado, pensaram. O que fazer? Como actuar? Foram as questões colocadas e das quais surgiu este projecto Visão Zero Suicídio que visa combater e erradicar a “grande crise mental que enfrentamos de forma que o suicídio não seja uma opção”. “Queremos trazer esse problema para à luz”, ou seja, destacar a problemática e promover soluções, explica Zanu Alves. Sebastian e Zanu Delineou-se o projecto, que actua em quatro áreas fundamentais - Saúde física, controle mental, desenvolvimento pessoal e espírito comunitário- e o challenge online de Janeiro de 2023 deu o pontapé de saída de FIT Cabo Verde. Depois do challenge, que contou com o envolvimento comunidade aí criada e testemunhos entusiastas dos participantes, o movimento não mais parou. O FIT Cabo Verde continuou a oferecer conteúdos online, incluindo treinos, vídeos de saúde mental e nutrição, promovendo interacção contínua com os membros. Além disso, foram realizados encontros presenciais, palestra e outras actividades em São Vicente e em todo o país. Um trabalho muito próximo das comunidades, pois a equipa acredita que “uma Comunidade forte e unida é a principal base de segurança para garantir que seus integrantes encontrem um bem estar que englobe qualidade de vida e longevidade”. FIT Cabo Verde não é apenas um movimento, mas um compromisso comum. Com sede no Mindelo, o projecto concentra-se inicialmente em Cabo Verde. No entanto, devido à sua natureza online, pretende-se é que o alcance do projecto se estenda globalmente, visando beneficiar o mundo como um todo. 2024 O ano de 2024, segundo ano deste projecto sem fins lucrativos, portanto, vai então arrancar com mais um challenge online, e continuará com palestras, workshops e dinâmicas de grupo em instituições de ensino, empresas e outros locais e comunidades. “Todo e qualquer apoio é bem vindo e valorizado, afinal a responsabilidade social deve ser de todos. O problema é nosso, mas a solução também é!”, apela a equipa do FIT Cabo Verde.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.