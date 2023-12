Plantar alho em casa é mais simples do que muitos pensam

Gostava de ter sempre alho em casa? É fácil de plantar e basta seguir as dicas de Carrie Spoonemore, uma das criadoras da Park Seed's From Seed to Spoon, aplicação que ajuda os utilizadores a plantar uma horta, citada no website de Martha Stewart.

Para cultivar os alhos dentro de casa tem de garantir que tem um período de vernalização, estimulando o processo de floração de uma planta, expondo-a a um frio prolongado, explica. Primeiro, coloque os alhos num saco reutilizável com um pouco de terra, aconselha. Coloque-o no congelador durante quatro a seis semanas para "os fazer pensar que estão congelados". Depois, retire-os do congelador e parta as cabeças de alho em dentes individuais, acrescenta. Quando acabar de fazer tudo isto, chega a hora de plantar e, sim, pode colocar "vários dentes de alho num vaso, desde que haja espaço suficiente para cada um crescer". É também importante escolher vasos com um sistema de drenagem adequado para garantir que a água não acumula e as raízes não apodrecem. Plante tudo a cerca de cinco centímetros de profundidade com as extremidades pontiagudas para cima. Tente "utilizar um solo rico em nutrientes". Cubra o alho com mais terra e regue.

