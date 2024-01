​Dilsa Pereira na semana de moda internacional masculina outono/inverno 2024/2025

A manequim cabo-verdiana Dilsa Pereira fez uma participação especial na semana de moda masculina de Paris, na apresentação da marca Kartik Research.

Segundo uma nota da agência de moda Da Banda Model Management, Dilsa tem internacionalizado a sua carreira com participações no Shanghai Fashion Week na China, além de participações na Moda Lisboa e Portugal Fashion a desfilar para estilistas como Nuno Baltazar, Luís Carvalho, Duarte, Behen entre outros.

A Da Banda Model Management frisou que tem lançado modelos do mundo lusófono desde 2010 com foco em construir carreiras de sucesso no mercado internacional.

Segundo Da Banda Model Management, os seus manequins têm se destacado nos principais mercados na Europa, América do Norte, Ásia e Africa em colaborações com marcas como Chanel, Hermès, Dior, Louis Vuitton, Armani, Prada, Fendi, Issey Miyake, Off White, Burberry, Bulgari etc.