​Alécia Morais na temporada de pronto a vestir em Nova Iorque

Já começou o ciclo de semanas de moda de pronto a vestir e duas estrelas da Da Banda Model Management - a cabo-verdiana Alécia Morais e a angolana Amilna - marcaram presença no renomado New York Fashion Week.

De acordo com a Da Banda Model Management, a top model cabo-verdiana Alécia Morais fez uma participação especial no desfile de Cucculelli Shaheen. Alécia foi recentemente cara de campanhas para Tommy Hilfiger e Pandora e soma uma carreira invejável com marcas como Chanel e Bobbi Brown Cosmetics no seu portfólio.

Natural de Santo Antão, a modelo cabo-verdiana venceu em 2012 a edição cabo-verdiana do concurso Elite Model Look.

Agenciada pela Da Banda Model Management, Alécia Morais vive e trabalha maioritariamente em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

A top model cabo-verdiana conta com passagens pelas Semanas da Moda de Paris, Milão, Londres e já desfilou para as marcas mundialmente reconhecidas como Louis Vuitton, Dior, Chanel, Dolce Gabbana, Tom Ford, Tommy Hilfiger, Victoria`s Secret, La Perla, MAC Cosmetics, Laura Mercier entre outros.