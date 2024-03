​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo e stand up comedy.

Sexta-feira

- Música ao vivo com Nha Capa, Bau e Djodje Trio, na Caravela Laginha, em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com o grupo de batucadeiras Mondon, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Bino Branco, Caluca Tavares, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Hernany Delgado e Banda, na livraria Nho Djunga, São Vicente, às 22h33.





Sábado

- Stand Up Comedy com Nito dy Teresa, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h30.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Ineida Moniz, Caluca Tavares, Ejay Santos e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com a Banda Temp i Ora, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Victor Fonseca e Banda, na livraria Nho Djunga, São Vicente, às 22h31.





Domingo

- Música ao vivo com Bruno Vasconcelos e Banda, na Caravela Laginha, em São Vicente, às 10h00.