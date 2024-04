​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como apresentação de livro, música ao vivo e stand up comedy.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “Despida até à Alma”, Andyra Lima, no espaço Poial Lounge, em Assomada, às 17h00.

- Amílcar Semedo em concerto intimista no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Tríu do Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Espectáculo “Poemas de Liberdade”, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.





Sábado

- Stand Up Comedy Kriol com Ricardo Fidalga, Cristian Kiki, Carlos Andrade e Gui Ramos, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00.

- Rabecada com Lugi e convidados, no Espaço Djarmai, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Actuação de Freireanas Guerreiras, Tereza Fernandes, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, a partir das 22h00.