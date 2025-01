​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões. No município de Tarrafal de Santiago acontece este sábado e domingo, 11 e 12, mais uma edição do Festival Nhu Santo Amaro, na Orla Marítima, em Ponta d’Atum.

Sexta-feira

- Lançamento dos livros de Ailton Moreira, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 18h00.

- Noite cabo-verdiana com Victor Bodaka, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 19h30.

- Música ao vivo com a Banda MR, no Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Katy Lima Duo, no restaurante Nautilus, em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Noite de Batuque com grupo de batucadeiras Mondon, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Mick Lima e Banda, no Pub Experience, em São Vicente, a partir das 21h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Alberto Évora e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Concerto de piano com o pianista Gregório Lopes e no cavaquinho o músico Luís Baptista. O concerto contará com a actuação da bailarina Noelisa Santos, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.





Sábado

- Evento “Caça ao Talento”, no Centro Cultural de Cidade Velha, às 15h00.

- Apresentação do enredo de Carnaval 2025 da Escola de Samba Tropical, no Polivalente de Ribeira Bote, em São Vicente, às 19h30.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, no Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Noite Musical com Djony e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Victor Duarte, Ady Reis, Emerson Araújo e Ndu, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Rosy Ramos e Nelson Barros, na Padaria Montrond, na Achada São Filipe, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Lysandra Gomes e Banda, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 21h00.





Domingo

- Apresentação do enredo de Carnaval 2025 do grupo de Carnaval Monte Sossego, na Avenida de Holanda, em São Vicente, às 19h00.

- Música ao vivo com Miriam Luz, no Alkimist, na Praia, às 20h00.