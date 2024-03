CrochêRise-se, colorindo o mundo com croché

No mundo colorido do croché, há uma figura que se destaca - Erise Semedo, a mente talentosa por trás da página CrochêRise-se. Mas essa história não é apenas sobre habilidade com linhas e agulhas, é sobre resiliência, amor pela cultura cabo-verdiana e uma jornada de redescoberta pessoal.

Erise Semedo encontrou o seu caminho de volta ao croché durante um período desafiador da sua vida. Após ser diagnosticada com câncer de mama grau 2 em 2020, a jovem, na altura com 26 anos, se viu enfrentando uma batalha que a levou até Portugal para tratamento.

Com muito tempo nas suas mãos e uma necessidade de distração, Erise voltou ao croché - uma paixão que compartilhava com a sua mãe desde a infância.

"Fazer croché foi como encontrar um porto seguro durante uma tempestade", compartilha Erise com um sorriso. "Eu vi a minha mãe trabalhando nas linhas e pensei, por que não?".

O que começou como uma distração rapidamente se transformou numa paixão renovada.

Erise mergulhou nos vídeos do YouTube, aprendendo novas técnicas e explorando as infinitas possibilidades dessa arte antiga. Logo, a jovem viu-se imersa na criação de amigurumis - adoráveis bonecos de croché que ganharam os corações de muitos.

Mas para Erise, croché não é apenas uma atividade criativa; é uma terapia. "Quando estou croché, a minha mente entra num estado de paz", confessa entre risos. "É como se eu entrasse num mundo paralelo, onde só existem cores e fios".

A inspiração de Erise vem da sua terra natal, Cabo Verde, que carrega consigo em cada peça que cria.

"Cabo Verde está no meu sangue, na minha língua, na minha cultura", diz com orgulho. "E é isso que quero transmitir nos meus trabalhos - um pedaço da minha terra natal, onde quer que esteja".

Apesar de usar vídeos ‘online’ para aprender técnicas, Erise é tudo menos uma seguidora de padrões.

"Não gosto de fazer réplicas", declara com firmeza. "Sou autêntica, e quero que o meu trabalho reflita isso". Com uma mente borbulhante de ideias, Erise cria modelos únicos que capturam a essência vibrante de Cabo Verde. Claro, o processo de fazer amigurumis não é tarefa fácil. Erise enfrenta o desafio do tempo - cada peça exige meticulosidade e paciência, desde os pontos básicos até os detalhes finais. No entanto, para a jovem, é um desafio que vale a pena.

Seus amigurumis favoritos? Os que celebram a pele escura, os cabelos afro e ostentam orgulhosamente a bandeira de Cabo Verde.

E para aqueles que desejam adquirir as suas obras de arte em croché, Erise está apenas a um clique de distância, com a sua página no Instagram pronta para receber pedidos.

Embora actualmente envie as suas criações para Cabo Verde pelo correio, Erise tem outros planos para o futuro.

"Eu quero voltar para casa e continuar este projecto", partilha com determinação. "Porque, no final das contas, meu croché mais do que linhas e agulhas - é uma expressão do meu amor por Cabo Verde".

Com uma agulha numa mão e um sorriso no rosto, Erise Semedo continua a tecer sua história, uma linha por vez, trazendo um toque de alegria e cultura para todos que encontram seus amigurumis encantadores.