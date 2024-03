Professora transforma paixão por ‘design’ de interiores em negócio criativo e sustentável

Nélida Delgado Ferreira, uma professora de Educação Artística com 39 anos, está a surpreender amigos e clientes ao transformar o seu amor pelo ‘design’ de interiores numa próspera aventura empreendedora, criando peças decorativas artesanais e sustentáveis.

Nélida, que leciona Educação Artística, Desenho e Material Descritivo, encontrou a sua paixão pelo ‘design’ de interiores ao decorar a sua própria casa com um estilo rústico. O que começou como um projecto pessoal logo se transformou em um negócio criativo e em evolução constante.

"Fiz algumas pesquisas e tive a ideia de criar algumas peças de decoração para minha casa, consoante o estilo que eu gosto. Então comecei a fazer isso na minha casa, e os meus colegas ficaram encantados e sugeriram que eu começasse a vender", conta ao Expresso das Ilhas.

O sucesso das suas criações artesanais, que incluem quadros inspiradores, garrafas decoradas e até mesmo boas-vindas personalizadas para estabelecimentos, levou Nélida a expandir as suas habilidades e materiais.

"Reutilizo garrafas e restos de madeira, e também faço reaproveitamento de outros materiais. Às vezes, o maior desafio é encontrar o material certo, mas isso me inspira a fazer adaptações criativas", revela.

O seu trabalho, defende, não só traz beleza aos ambientes, mas também reflecte o seu espírito criativo e sustentável.

" Os meus produtos são artesanais e é uma forma de expressar tudo que temos cá dentro para fora", enfatiza.

Nélida também partilha a sua paixão e conhecimento com os seus alunos, incentivando-os a explorar a sua criatividade e aplicar o que aprendem nas suas próprias criações.

Com uma casa que se tornou o seu estúdio improvisado e uma mente sempre cheia de novas ideias, afirma encantar os seus clientes com as suas peças únicas e a inspirar outros a abraçarem o poder transformador do design de interiores feito com amor e sustentabilidade.