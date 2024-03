Adolescentes transformam passatempo em negócio de sucesso entre colegas

Duas jovens estudantes, Alia Lopes e Dílian Ramos, ambas com 15 anos e frequentando o 10.º ano, estão a fazer sucesso no mundo dos negócios com a sua página online de acessórios, a kutxie.jujus. O empreendimento começou como um passatempo, mas rapidamente se transformou numa fonte de renda e criatividade para as amigas.

"A ideia surgiu numa conversa entre nós duas, quando percebemos que precisávamos arranjar algo para fazer e ganhar dinheiro para comprarmos as nossas coisas", revela Alia. Foi então que Dílian trouxe uma sugestão da mãe, que estava por dentro das tendências entre jovens e adolescentes: a criação de pulseiras, colares e outros acessórios com inspiração marítima e a marca kutxie.jujus. A partir dessa ideia inicial, as amigas mergulharam na busca por modelos e inspirações, vasculhando o YouTube, Pinterest e outras fontes de criatividade. "Começamos a vender na escola e, em pouco tempo, o negócio começou a crescer", diz Alia. "Não imaginávamos que teria tanto sucesso e que se expandiria tão rapidamente." A dupla não parou por aí. Além das tradicionais bijuterias, elas se aventuraram em produzir 'body chains', acessórios para telemóveis e uma variedade de peças que conquistaram clientes ávidos por estilo e originalidade. "Queríamos trazer de volta a moda das bijuterias de missangas, principalmente para os jovens de hoje em dia, e não deixar essa cultura morrer", explica Dílian. O sucesso não veio sem desafios. "Sendo nós adolescentes, temos algumas dificuldades. Para o negócio funcionar e inovar, precisamos de dinheiro, e isso depende das vendas de cada mês", comenta Alia. No entanto, o apoio dos pais foi fundamental para iniciar o empreendimento, e a gestão eficiente do tempo permitiu que conciliassem o trabalho com os estudos. "A escola está em primeiro lugar", afirmam as empreendedoras. "Nunca deixamos que o negócio tirasse o foco dos estudos, e conseguimos fazer as duas coisas sem deixar nenhum de lado". Actualmente, o produto mais famoso da kutxie.jujus é o acessório de telemóvel, que além de dar um charme às capas, é personalizado ao gosto do cliente.

