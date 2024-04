Está a limpar a casa? Livre-se deste objetos que (quase) todos esquecem

Com a azáfama do dia a dia, alguns objectos que não usa regularmente ficam esquecidos e, eventualmente, transformam-se em tralha que deixa a casa desorganizada. Não sabe o que incluir na lista de objectos para doar ou simplesmente deitar ao lixo? Tamar Prager e Melissa Maker, duas especialistas em organização e limpeza, citadas no site de Martha Stewart, enumeram alguns exemplos.

. Hoje em dia "quase toda a informação que queremos está acessível na internet, não precisamos de guardar papéis e documentos ano após ano", explica Tamar Prager. Deite fora tudo o que tenha expirado ou que consiga encontrar facilmente online; U tensílios de cozinha danificados ou duplicados. Recomenda que mantenha apenas os objetos que são utilizados frequentemente ou que têm um valor sentimental específico. "Tudo o resto pode ser deitado fora ou doado.";

. Por exemplo, "os cobertores e toalhas velhos podem ser doados a abrigos de animais em vez de serem deitados fora". Descarte também a roupa de cama que tem componentes em falta; Brinquedos antigos ou estragados. "Considere a possibilidade de doar ou oferecer os antigos a amigos e familiares." Descarte os que estão completamente estragados e impossíveis de reparar.

