​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas actividades como música ao vivo, apresentação de livro e a Grande Feira do Livro em Cabo Verde.

Sexta-feira

- Feira Agropecuária e Cultural, no Alto Fontainha, no município de Tarrafal de São Nicolau, às 9h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Exibição do filme “O Menino Pirata das Ilhas do Encantamento”, no Centro Cultural Cidade Velha, às 18h00.

- Apresentação da brochura “Caminhos por ocasião dos 50 anos dos finalistas de 1974 do Liceu Gil Eanes”, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h30.

- Exposição de pintura “Abrigo temporário” de Yuran Henrique, no espaço ZeroPointArt, em São Vicente, às 18h30.

- Noite de batuco com as batucadeiras Monti di Brianda, no espaço Poial Lounge, em Assomada, às 19h00.

- Música ao vivo com batucadeiras Herança di Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.





Sábado

- Lançamento da obra “Gestão de Mulheres” de Aleida Semedo, na Praça Central do Tarrafal de Santiago, às 18h00.

- Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Tote Zabelinha, no espaço Tranquilidade, na ilha do Maio, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Zuleica Barros, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Gala Solidária a favor do músico Tey Santos, na Academia Jotamont, em São Vicente, às 21h00.

- Concerto musical de Maio 7 Luas Band, no Centrum Sete Sóis Sete Luas, na ilha do Maio, às 21h00.

Domingo

- Música ao vivo com Zé Viola, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- Festival de batuco, na Praça de São Jorge, no município de São Lourenço dos Órgãos, a partir das 15h00.

- Espectáculo de dança “O Rei do Show”, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 19h00.