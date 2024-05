​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. Na Cidade da Praia ainda decorre a Grande Feira do Livro, no largo do Memorial Amílcar Cabral.

Sexta-feira

- III Edição da Gala Liberdade de Imprensa, no Hangar 7, na Praia, às 20h00.

- Noite de Batuco com batucadeiras Tradison di Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Cláudia Sofia e Banda, na livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 22h30.





Sábado

- Mindel Reggae Fest, na Praça Cise, em São Vicente, às 12h00.

- Sumol Beat com actuação de Neyna, MC Acondizé, Malk Delman, Big Z e Loreta, na Kebra Canela, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Nonó e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Mondon de Eugénio Lima, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Linda Chantre, Ericles Santos, Anselmo Júnior e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Festival de Música, no Terreiro - Povoação, no concelho de Ribeira Grande de Santo Antão, às 21h00.





Domingo

- Festival Literário do Mindelo “Pão e Fonema”, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h30.