Nem imagina as chatices que um pouco de alecrim ajuda a resolver

Não, o alecrim não serve só para dar sabor aos cozinhados. Segundo o Informe Brasil, tem utilidades que muito provavelmente desconhece.

1- Ajuda a 'tapar' cabelos brancos

Basta adicionar 15 gotas de óleo essencial de alecrim a um champô suave. Esta mistura não só escurece os cabelos brancos como fortalece a fibra capilar. Se não resultar, prepare uma infusão com ramos de alecrim, deixar arrefecer e use para enxaguar o cabelo após usar o champô.

2- É um aliado contra mosquitos

Para preparar um repelente natural, ferva ramos de alecrim, deixe arrefecer e deixe o líquido numa garrafa com borrifador.

3- Perfuma os espaços

Além de repelir insectos, o alecrim deixa a casa naturalmente cheirosa. Basta espalhar alguns ramos pelas divisões.

4- Acrescenta sabor

Transforme o sal comum num tempero aromático com alecrim. Misture 500 gramas de sal com seis ramos de alecrim fresco e leve ao forno durante 30 minutos. Depois, armazene o sal num pote de vidro.

5- Evita que o cabelo fique oleoso

O alecrim não só controla a oleosidade do couro cabeludo como promove o crescimento do cabelo. Só precisa de ferver 300 gramas de alecrim em 500 mililitros de água durante 20 minutos. Junte duas colheres de sopa de vinagre de cidra, deixe arrefecer e aplique a mezinha da raiz às pontas do cabelo. Deixe atuar por 20 minutos e, de seguida, lave como de costume.

6- Combate o cheiro a suor

Coloque um pouco de alecrim num balde com água morna e deixe as roupas de molho durante 15 minutos.