As sandálias de macramé de Jesana Pereira

Em meio à rotina agitada, há um toque especial de criatividade e paixão que emerge das mãos habilidosas de Jesana Pereira. Com apenas 23 anos, Jesana transformou a sua paixão pelo artesanato numa marca própria, criando sandálias únicas que encantam pela beleza e originalidade.

Jesana começou o seu caminho no artesanato ainda no ensino secundário, confeccionando acessórios como chaveiros e malas.

"Tudo começou quando a moda dos turbantes chegou. Fazia para mim, e as minhas colegas começaram a pedir também", relembra.

Sem uma máquina de costura própria, a jovem usava a máquina da tia para dar vida às suas criações, que rapidamente ganhavam popularidade entre as colegas de escola.

Quando chegou ao fim do ensino secundário, Jesana decidiu se aventurar num novo desafio: produzir sandálias.

Sem nenhuma formação formal na área, recorreu à ‘internet’ para aprender as técnicas necessárias.

"Não tive nenhuma formação para produzir as sandálias, aprendi tudo ‘online’", explica. Em 2021, decidiu formalizar as suas habilidades com um curso de corte e costura, aprimorando ainda mais o seu talento natural.

O que torna as sandálias de Jesana tão especiais é a personalização e o toque artesanal que ela coloca em cada par.

"Faço os sapatos ao gosto do cliente, porque cada um tem um estilo diferente. Sempre converso com o cliente para saber as suas preferências de cor, modelo e outros detalhes", conta.

A busca por materiais em Cabo Verde nem sempre é fácil. Jesana enfrenta desafios para encontrar tecidos e acessórios decorativos que atendam as suas necessidades.

"Às vezes, preciso mandar vir do exterior. Mas, desde o início deste ano, as lojas locais começaram a trazer mais coisas, o que tem facilitado um pouco", comenta.

Cada sandália é produzida do zero, com solas de cabedal e a parte superior feita de macramé, uma técnica que Jesana domina com maestria.

"Adoro trabalhar com macramé. É uma técnica que dá um toque único e especial às minhas sandálias", revela. Dedica-se exclusivamente a esse trabalho, colocando todo o seu amor e paixão em cada peça que cria.

As sandálias de Jesana são versáteis e podem ser usadas em todas as ocasiões, combinando com qualquer roupa. Seja para um passeio casual, uma saída à noite ou um evento especial, as criações de Jesana trazem um toque de elegância e exclusividade que só o artesanato de qualidade pode oferecer.