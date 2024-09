Chinelos personalizados: A arte que levou Sónia Silva ao mundo

Há alguns anos, Sónia Silva trocou os uniformes de chefe de cozinha pelos acessórios de customização, após sofrer Trombose Venosa Profunda no avião que a impossibilita de trabalhar em pé. Hoje, os seus chinelos percorrem o mundo, espalhando o charme de Cabo Verde pelos pés de quem busca conforto com estilo.

Tudo começou de forma despretensiosa. "No início, fazia para mim mesma, mas os colegas me incentivaram a divulgar o meu trabalho", conta Sónia ao Expresso das Ilhas.

Usando chinelos havaianas e marcas mais acessíveis, a artesã cria modelos únicos com pérolas, linhas de seda e até pedras cabedais – materiais que ela encontra ‘online’, já que, com a ausência de voos directos da TACV para o Brasil, ficou mais difícil conseguir o que precisa.

Apesar dos desafios, Sónia é mestre em improvisar, conforme relata.

"Às vezes, por falta de material, utilizo outros acessórios que nem são para chinelos, mas consigo adaptar. E, por acaso, tenho tido bons resultados", assegura.

No verão, a procura por seus chinelos customizados dispara. Mas sua arte não se limita ao arquipélago – Sónia já enviou as suas criações para outros países, levando a cultura e a criatividade cabo-verdiana para o exterior.

"Tenho clientes fora de Cabo Verde que fazem encomendas, e dentro do país mando sempre para outras ilhas", conta.

Entretanto, Sónia sonha com muito mais do que customizações, produzir os seus próprios chinelos.

Já possui as máquinas para isso, mas precisa de financiamento para importar a esponja certa do Brasil e para instalar em casa painéis solares para uma produção sustentável.

"A esponja que preciso é difícil de encontrar aqui, mas com os voos Brasil-Cabo Verde voltando, espero que as coisas fiquem mais fáceis", revela.

No entanto, não são apenas as mulheres que buscam as suas criações. "Muitos homens pedem estampas masculinas e também há pedidos para crianças", diz.

A solução? Quando começar a produção própria, espera atender a todos os gostos, criando estampas sob medida.

Sónia aprendeu tudo sozinha, com a ajuda do YouTube.

“Não tenho formação nessa área, aprendi vendo vídeos. Hoje, muitos clientes pedem para eu ensinar o que faço”.

"Quando eu puder produzir os meus próprios chinelos, será muito mais fácil. A minha máquina consegue fazer até dois mil pares por dia, assim posso atender clientes variados, não apenas particulares, mas também hotéis interessados em personalizar chinelos para seus hóspedes".