​Anilton Cabral na campanha digital da Savage by Fenty em colaboração com a Diesel

O modelo cabo-verdiano Anilton Cabral, da agência Da Banda Model Management, é o rosto da mais recente campanha digital da colaboração entre a Savage by Fenty e a Diesel.

Segundo uma nota da agência Da Banda Model Management, a presença de Anilton Cabral eleva a campanha que será lançada em mercados internacionais de grande relevância, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Portugal.

A mesma fonte explica que a campanha promete cativar um público diversificado e global, reforçando a importância do mercado digital e das colaborações de alto impacto no sector da moda.

"Anilton Cabral não é um nome novo no panorama internacional da moda. O modelo, com uma carreira em plena ascensão, tem sido uma presença constante nas passarelas e em campanhas de prestígio", destaca.

Recentemente, destacou-se no aclamado desfile Dolce & Gabbana - Alta Sartoria 2024. Além disso, Anilton foi o rosto da campanha Primavera/Verão 2024 da Ferrari, intitulada "The Power of Desire", uma produção que combinou a paixão pela moda com o legado icônico da marca automóvel italiana.

A sua imagem também ganhou destaque nas páginas da The Perfect Man Magazine, onde o modelo exibiu o seu carisma e versatilidade. Com a sua presença assídua em diversas campanhas internacionais, "Anilton Cabral afirma-se como um dos nomes mais promissores do mundo da moda".