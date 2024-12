​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como lançamento de livros, exposições e música ao vivo. Para quem está na ilha de São Vicente está a decorrer a 9ª edição da URDI. Na cidade da Praia acontece a Feira Criativa de Natal.

Sexta-feira

- Lançamento do livro “Da Luta pela Independência de Cabo Verde as Saudades do Futuro” de Carlos Reis, no Auditório da Universidade Lusófona, em São Vicente, às 18h00.

- Inauguração da exposição "Made in Terre Sainte" de Step (La Réunion), no Centrum Sete Sóis Sete Luas, na ilha do Maio, às 20h30. Às 21h30, haverá concerto com a Banda Oasis.

- Música ao vivo com Katy Lima Duo, na Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com a banda Pó de Lumi, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- 11ª Edição da Morna Fest, na Assembleia Nacional, na Praia, às 21h00.

- II Edição do concerto “Mirri Lobo – Chez Lui”, em Palha Verde, na ilha do Sal, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Paló e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Música ao vivo com Deizi Mosso, no Ours Lounge, na Praia, a partir das 12h00.

- “Natal dos Sonhos” com cinema, animação e brincadeiras, na Praça Center, na Praia, às 15h00.

- Música ao vivo com Adilson Alves, no espaço Djarmai, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Lyzaira e Banda, no restaurante Djeu View Residencial, na Praia, a partir das 21h00.

- Música ao vivo com Albertino Évora, Ulisses Português e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- 11ª Edição da Morna Fest, na Pracinha do Liceu Velho, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Christophe Rosenberg, Bruna Lassy e Nuno Chantre, no Kintal In, na Praia, às 21h30.

- Concerto “Divas Mindelo” com as cantoras Jenifer Solidade, Ceuzany Pires e Elly Paris, no Auditório Nacional, na Praia, às 21h30.





Domingo

- Concerta da Lua Cheia com Toy Cabecinha, Bau e Banda, na Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Jam Session com Tchul e Banda, no Kebra Cabana, na Praia, às 20h00.