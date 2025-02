​Alécia Morais marca presença na New York Fashion Week

A modelo cabo-verdiana Alécia Morais, representada pela Da Banda Model Management, marcou mais uma vez a sua presença na New York Fashion Week Fall/Winter Ready To Wear, um dos eventos mais prestigiados do calendário mundial da moda.

Além de Alécia Morais esteve neste evento a modelo Amilna Estevão. Segundo uma nota da Da Banda Model Management, o talento e a elegância das duas modelos reafirmaram o seu estatuto como referências incontornáveis da indústria. “A modelo Amilna Estevão voltou a destacar-se, desfilando para algumas das mais icónicas marcas de moda da atualidade desfilando para Christian Siriano, Sergio Hudson e Pamella Roland, impressionando com a sua versatilidade e carisma”, cita. Além dos desfiles, a mesma fonte informa que Amilna Estevão participou também num exclusivo look book paraLaquan Smith, reforçando a sua ligação a algumas das casas de moda mais inovadoras e influentes da atualidade. A mesma fonte sublinha que Alécia Morais deixou a sua marca ao desfilar para a reconhecida marca Lapointe, uma das mais aguardadas coleções desta edição da NYFW. “Com a sua presença magnética e postura impecável, Alécia mostrou mais uma vez porque é uma das modelos mais requisitadas do momento”. A New York Fashion Week continua a ser uma plataforma de excelência para talentos internacionais, e a presença de Amilna Estevão e Alécia Morais é um testemunho do seu sucesso contínuo e do trabalho de representação de excelência feito pela Da Banda Model Management.

