​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. Além de musicas ao vivo, teremos desfiles de Carnaval de algumas escolas e jardins infantis, em vários municípios do país.

Sexta-feira

- Concerto de violão com Zequinha Magra e Amigos, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Concerto musical com o "Trio Trapézius", no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h30.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo e Nelson, no restaurante Flor de Lis, na Praia, a partir das 19h45.

- Música ao vivo com Josimar, no Residencial Restaurante Sodade, em São Vicente, às 20h30.

- Música ao vivo com Miriam Luz, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Vla Trio, no restaurante Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h30.

- Concerto com Rui Gomes (Kis Moss) e Banda, na Casa da Morna II, em São Vicente, às 21h00.

- Lembra Tempo com Lis e Banda, no Barocass, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Ulisses Português, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Show de rabeca com Katy Santos, no Club Ribeira Brava, em São Nicolau, às 22h00.

- Música ao vivo com Tchik e Banda, na Brok D` Rotcha, na Bela Vista, São Vicente às 22h00.





Sábado

- Gala “2 MO 2 TON”, na Assembleia Nacional, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Ronilda Ramos, Ady Reis, Avu Rodrigues, Ejay e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Emy Benros, no restaurante musical, Le Metalo, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Mena D´ Pina e Calu, no Experience, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Stenio e Tonny, no Barocass, em São Vicente, às 22h00.





Domingo

- Exibição do filme “Boita e Raboita des Mundo” de Tikai, no Auditório Nacional, na Praia, às 17h00.

- Música ao vivo Roda de Samba com Djony do Cavaco e Yackass, no restaurante musical, Le Metalo, em São Vicente, às 21h00.