Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como apresentação de livro, concerto musical e filme.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “O Galo Cantou na Baía”, de Manuel Lopes, na Sala de Conferências da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, na Praia, às 17h00.

- Animação musical com Arlindo Rodrigues, no restaurante Avis, na Praia, das 17h00 às 19h00.

- Festival Resistência “Do Eco à Música”, no Campo de Concentração da Tarrafal de Santiago, às 19h00.

-Música ao vivo com Niclas Amado, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Concerto de Acácia Maior, no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, em São Vicente, às 20h30.

- Noite de Batuco com batucadeiras Cultura Tradison di Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Show de lançamento do EP “Mininus 2000” de Neuza de Pina, no Auditório Jorge Barbosa, na Praia, às 21h00.

- Mini Festival de Nossa Senhora de Fátima, na Calabaceira Cidade Velha, às 22h00.

- Música ao vivo com Viviane e Dário, na Livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 22h30.





Sábado

- Concerto musical “A Garota Não”, no Centro Cultural Português, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Noite de Reggae, na Esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Tributo a Bob Marley, no restaurante Ostéria n.3, na Praia, às 20h00.

-Ante estreia do filme “Pirinha”, na Assembleia Nacional, na Praia, às 20h00.

- Noite de Tocatina com Donna e Nelson, no espaço Djarmai, na Praia, à partir das 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Concerto Jazz Verde Duo – Manel di Candinho e Palinh Vieira, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Música ao vivo com Mindela Soares, Ulisses Português, Lulan e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Fresh Band, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Festival 13 de Maio, junto à antiga EMPA, em Assomada, às 22h00.

- Música ao vivo com Mick Lima e Banda, na Livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 22h30.





Domingo

- Exposição fotográfica “Gotas da Vida” da fotógrafa Chris Borges, no Warehouse, na Praia, às 16h00.