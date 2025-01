​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “A Correspondência de Fidalgo Preto” de Ludgero Correia, na Livraria Pedro Cardoso, na Praia, às 18h00.

- Música ao vivo com Andrea Silva, no restaurante Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Noite de batuque com as batucadeiras Herança di Nos Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, Ulisses Português, Adão Brito e Tidey Carvalho, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Gala do Ano Novo Chinês, no Auditório Nacional, na Praia, às 19h00.

- Apresentação da peça “Maumdia” de Zenaida Alfama, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00. Às 20h00, o Palácio da Cultura recebe a peça “Sacralidade” de Rosy Timas.

- Concerto intimista com Romeu di Lurdis e convidados especiais do grupo Os Rapazes e Gerson Spencer, no espaço Tranquilidade, na ilha do Maio, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Djony e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Albertino Évora, Khaly e Magik Santiago, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Festival Nhu Santu Nomi, no Largo da Rua Calhau, na Cidade Velha, às 21h00.

- Show de apresentação do álbum “Mae Coruja” de Felix Lopes, na Assembleia Nacional na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca, Zérui de Pina e Adi Alves, no restaurante Djeu Residencial View, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Apresentação do livro “O Cristo dos Oprimidos- Por Uma Pedagogia Cristã do Pecador" de Frei Bernardino V. Lima, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Assomada, às 10h00.

- Concerto musical em homenagem ao Ano Nobo, na Praça de Lém Pereira, no município de São Domingos, a partir das 16h00.