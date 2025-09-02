​Anilton Cabral na Bellissimo by Dolce&Gabbana

O modelo cabo-verdiano Anilton Cabral marca presença nas páginas de “Bellissimo”, a mais recente obra de Domenico Dolce e Stefano Gabbana, publicada pela Rizzoli.

Segundo uma nota da agência de modelos Da Banda Model Management, o livro celebra o imaginário visual da maison italiana e presta homenagem a novas expressões de beleza masculina contemporânea, por meio de fotografias exclusivas que exploram identidade, carisma e presença no mundo da moda e do cinema.

“A participação de Anilton Cabral representa um momento significativo não apenas na sua carreira individual, mas também para a representação da diversidade lusófona no panorama internacional”, destaca.

Ao lado de nomes já consagrados, a sua imagem ganha destaque como símbolo de elegância, autenticidade e projecção global.

Conforme a mesma fonte, a presença de Anilton Cabral em Bellissimo reflecte o seu crescimento internacional e a capacidade da BANDA Model Management em projectar novos nomes na moda global e no segmento de luxo.

O sucesso alcançado por Cabral é mais uma prova da visão da agência em identificar, apoiar e lançar talentos promissores no cenário internacional da indústria, reforçando a sua missão de promover a excelência e a representatividade além-fronteiras.

De lembrar que Anilton Cabral foi um dos destaques do desfile Dolce & Gabbana Alta Sartoria, que aconteceu no dia 15 de Julho, no Castelo de Santo Ângelo, em Roma.

O modelo cabo-verdiano tem reforçado o seu percurso em ascensão no mundo da moda, integrando com distinção produções de alto prestígio a nível global.