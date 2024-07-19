Lifestyle

​Sugestões para fim-de-semana

PorExpresso das Ilhas,5 set 2025 10:32

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, lançamento de livro e Show de Stand Up Comedy.

Sexta-feira

- Abraço musical com Nádia e Banda, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h30.

- Música ao vivo com Katy Lima, no restaurante Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Show de Stand Up Comedy com Elton Ezeiruaku, no Pub Afreecana, na Assomada, às 20h00.

- Música ao vivo com Derick Salomão, no restaurante Taverna, em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30. 

- Música ao vivo com Banda MR, na Esplanada Alkimist, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Khaly, Heber Pires e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- "Badje Independência" com Triu di Fogu, Bitori Nha Bibinha e Tote Xinoca, no Espaço Tranquilidade, na ilha do Maio, a partir das 22h00.


Sábado

- Música ao vivo com DJs, no Miradouro Laginha para o Bye Bye Verão 2025, às 18h00.

- Lançamento do livro “Speransa y Amor na Paraízu Sukundidu” do Padre Francisco Sanches, no Mercado de Artesanato e Cultura, em Tarrafal de Santiago, às 18h30.

- Noite Cabo-verdiana com actuação de George Tavares, no restaurante Skalart, Casa da Cultura Taninho Évora, Praça Abílio Duarte, na ilha do Sal, a partir das 21h00.

- Música ao vivo com Miriam Luz, na Esplanada Alkimist, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Ineida Moniz, Ericles Santos, Ejay Santos e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- "Badjo Conjunto", no Polivalente Porto Inglês, na ilha do Maio, às 22h00.


Domingo

- Tarde Cultural “Nos Tabanka”, na cidade do Porto Inglês, na ilha do Maio, às 16h00.

