​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como lançamento de livro, música ao vivo, festival, concurso e stand up comedy. Esta sexta e sábado, 19 e 20 acontece a 30ª edição do Festival de Areia Grande, no concelho de Santa Cruz.

Sexta-feira

- Lançamento do “Catalogo de Moedas 1763 – 2005”, de Edna Ferreira Lopes, no Arquivo Nacional de Cabo Verde, na Praia, às 17h00.

- Lançamento do livro “Haiku Kriolu” de Heitor Freire, no Centro Cultural Cidade Velha, às 17h00.

- Lançamento do livro “Porto Memória” de Manuel Brito-Semedo, no Auditório do Banco Interatlântico/Garantia, na Praia, às 18h30.

- Lançamento da nova colecção “Batuque” da House Of Onix, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, na Esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Zé Rui de Pina e amigos, no restaurante Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Musica, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Senna D´ Oro, no Underground, na Praia, às 22h30.

- Sexta dançante com DJ Leno e Double DJ, no restaurante Avis, na Praia, às 23h00.





Sábado

- Stand Up comedy “Só pa nhas amigos e nhas amigas”, com Ricardo Fidalga e Cristian Andrade, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00.

- Concurso Rainha de Bateria, no Miradouro da Cruz João Évora, em São Vicente, às 19h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre, na Esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Noite Cabo-verdiana com Amílcar Semedo e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Claudia Sofia, Palinh Vieira, Adao Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Show de Calu e Banda, no restaurante Avis, na Praia, às 23h00.





Domingo

- Música ao vivo com Hebral, na Pousada dos Leitões, em São Domingos, às 13h00.

- Primeira edição do concurso Miss e Mister Inter-Universidade de São Vicente, na Academia de Música Jotamont, às 20h00.