Manuel Brito Semedo lança compilação “Porto Memória” de 25 crónicas sobre livros, escritores e análises

O escritor Manuel Brito Semedo procede ao lançamento, na sexta-feira, 19, do livro “Porto Memória", uma compilação de 25 crónicas que falam de escritores, sugerem livros e pistas de leitura.

Em declarações à Inforpress, o escritor explicou que esse novo projeto é “o fim da viagem do livro 'Falucho'”.

Manuel Brito Semedo contou que o livro "Falucho" fala de mares, viagens, navios e homenageia os capitães, isto é, enquanto este “baloiça” no porto, o livro "Porto Memória" dá ênfase sobretudo a livros e figuras das letras cabo-verdianas.

“Depois de ter feito ‘Esquina do Tempo’, porque já tinha livros de crónicas a ele ligados, comecei a produzir crónicas ligadas à memória e à investigação cultural. Há dois anos fiz a apresentação dessas crónicas no livro 'Falucho' e criei, na sequência, 'Porto Memória'”, precisou a mesma fonte.

Segundo Manuel Brito Semedo, os livros da sua autoria são memórias e aspirações de vivências que vão se encaixando com base nos acontecimentos do quotidiano.

“Coisas que vão acontecendo”, declarou, ao destacar a importância de promover o livro, estimular e criar o gosto pela leitura.

A apresentação do livro “Porto Memória” estará a cargo da escritora Dina Salústio e terá lugar na sexta-feira, 19, às 18:30, no Auditório do Banco Interatlântico/Garantia.