Fogo: Vinho Chã tinto distinguido com medalha de ouro na XXXIII edição mundial de vinhos extremos

​O vinho tinto, colheita de 2024, da adega Chã, situada em Chã das Caldeiras, foi distinguido com medalha de ouro na 33.ª edição Mundial de Vinhos Extremos realizada nos dias 20 e 21 de Setembro em Sarre, Itália.

O anúncio da conquista de mais uma medalha de ouro foi feito pelo responsável da adega/cooperativa Chã, Rossando Monteiro, que acrescentou que a adega concorreu este ano à prestigiada edição Mundial de Vinhos Extremos apenas com o vinho tinto colheita de 2024.

O concurso mundial de vinhos extremos é organizado pelo Centro de Pesquisa, Estudos, Salvaguarda, Coordenação e Valorização da Viticultura da Montanha (CERVIM) e é o único concurso enológico do mundo dedicado a vinhos de viticultura heróica que é organizado anualmente.

Esta é a segunda vez consecutiva e terceira que o vinho da adega Chã é distinguido com medalha de ouro. O vinho “Chã Branco” colheita de 2021 tinha sido distinguido com medalha de ouro no concurso internacional de vinhos dedicado aos vinhos “heróicos” que também foi realizado em Itália.

No ano passado, na 32.ª edição a adega foi distinguida com três medalhas de ouro para os vinhos “Chã Branco” colheita 2023, “Chã Tinto” colheita 2022 e “Chã Passito” colheita 2023 e desde 2021 a adega já arrecadou cinco medalhas de ouro e posiciona-se entre os melhores vinhos de viticultura heróica no mundo.

Rossando Monteiro disse que além de participar na XXXIII edição mundial de vinhos extremos a adega participou também participou no Concurso Mundial de Bruxelas (Bélgica) de vinhos doce e fortificados com o vinho Passito que ficou a 86 pontos de conquistar uma medalha.

Além dos vinhos da adega/cooperativa Chã, há uns anos atrás os vinhos da adega Maria Chaves, nomeadamente Santa Luzia (branco) e Pico do Fogo (reserva) foram distinguidos com medalhas de ouro.